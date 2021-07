Prossimi Europei 2024: dove e quando si giocheranno. L’Italia difende il titolo continentale (Di lunedì 12 luglio 2021) Andata in archivio la 16ma edizione degli Europei di calcio vinta dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini, si pensa a dove si terrà la prossima rassegna continentale nel 2024. Ebbene, gli azzurri difenderanno il titolo in terra tedesca. Sarà infatti la Germania a ospitare la competizione dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Il format dell’evento sarà quello già usato in Euro 2016: si avranno 24 squadre divise in 6 gironi da 4 ciascuno. Anche in questo caso alla fase ad eliminazione diretta si qualificheranno 16 compagini, le prime due squadre di ogni girone e le quattro ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Andata in archivio la 16ma edizione deglidi calcio vinta dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini, si pensa asi terrà la prossima rassegnanel. Ebbene, gli azzurriranno ilin terra tedesca. Sarà infatti la Germania a ospitare la competizione dal 14 giugno al 14 luglio. Il format dell’evento sarà quello già usato in Euro 2016: si avranno 24 squadre divise in 6 gironi da 4 ciascuno. Anche in questo caso alla fase ad eliminazione diretta si qualificheranno 16 compagini, le prime due squadre di ogni girone e le quattro ...

