(Di lunedì 12 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto ilessor Bruno, direttore U.O.C. di Neurologia-Stroke Unit dell'Azienda Ospedali dei Colli P.O. C.T.O. Ecco quanto evidenziato: "? Ho visto il filmato, ha preso una brutta capocciata col portiere in velocità. Colpo duro, al di là della ferita suturata con la chirurgia plastica, la visita neurologica è importante. Possiamo avere contraccolpi al livello del cervello e va monitorizzato. La risonanza magnetica potrebbe dare delle sorprese quando sarà rifatta. Ci potrebbero essere48-72 ore. Se dovesse ...

Prof. Ronga (Neurologo): 'Lozano? Ematomi possibili nelle 48-72 ore successive all'infortunio'

