Previdenza | Tridico Inps | “Da calo redditi da lavoro -33 mld imponibile previdenziale”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “In corrispondenza deldell’input lavorativo si registra undeida: l’è sceso di circa 33 miliardi, portandosi da 598 miliardi nel 2019 a 564 miliardi nel 2020 (-5,6%)”. A dirlo il presidente dell’Pasqualenella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell’Istituto. “In valore assoluto – fa notare – la contrazione più rilevante è stata quella dei dipendenti privati (da 369 a 340 miliardi, pari al -7,9%), mentre per gli autonomi ilè stato pari al -6,0%. Se consideriamo ...

... oltre tre milioni sono i lavoratori che non contribuiscono al fisco e alla, e molti di ... "L'Istituto - precisa- offre anche un contributo sul fronte delle infrastrutture materiali ...... in particolare attraverso politiche inclusive e sostenibili", ha detto il presidente dell'Istituto Nazionale diSociale, Pasquale, in occasione della presentazione alla Camera del ...E’ quanto emerge dal secondo capitolo del Rapporto annuale Inps, presentato oggi alla Camera dei Deputati dal presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, e che descrive ... ritengo che il dibattito ...Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “In corrispondenza del calo dell’input lavorativo si registra un calo dei redditi da lavoro: l’imponibile previdenziale è sceso di circa 33 miliardi, portandosi ...