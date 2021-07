Presenza di glutine non dichiarata, lotto di burro ritirato dal mercato (Di lunedì 12 luglio 2021) Attenzione consumatori: il ministero della Salute ha richiamato un lotto di burro per la Presenza di glutine Ancora un ritiro dal mercato per un prodotto alimentare a causa della Presenza di glutine non dichiarato sull’etichetta. Il ritiro dell’alimento, un lotto di burro dell’azienda Granarolo Expert (Gra-Com Srl), è avvenuto da parte del ministero della Salute. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 luglio 2021) Attenzione consumatori: il ministero della Salute ha richiamato undiper ladiAncora un ritiro dalper un prodotto alimentare a causa delladinon dichiarato sull’etichetta. Il ritiro dell’alimento, undidell’azienda Granarolo Expert (Gra-Com Srl), è avvenuto da parte del ministero della Salute. L'articolo proviene da Consumatore.com.

