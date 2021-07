Presentato alla Camera il Rapporto annuale dell’Inps. Tridico: “Il blocco dei licenziamenti ha preservato i posti di lavoro. Il reddito di cittadinanza è un potente strumento di sostegno” (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche l’Inps vede segnali di ripresa, dopo questo anno e mezzo di pandemia. “Oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti, sta a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e di vero rilancio, in particolare attraverso politiche inclusive e sostenibili”, ha detto il presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, in occasione della presentazione, alla Camera, del XX Rapporto annuale (qui il documento). “L’impatto della pandemia ha avuto effetti differenziati sui lavoratori – ha aggiunto il numero uno dell’Inps -, proprio in relazione alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche l’Inps vede segnali di ripresa, dopo questo anno e mezzo di pandemia. “Oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti, sta a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e di vero rilancio, in particolare attraverso politiche inclusive e sostenibili”, ha detto il presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Pasquale, in occasione della presentazione,, del XX(qui il documento). “L’impatto della pandemia ha avuto effetti differenziati sui lavoratori – ha aggiunto il numero uno-, proprio in relazione alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Presentato alla Il Bonus TV raddoppia a 150. Come richiederlo senza Isee Documento che andrà poi presentato insieme alla fattura dell'energia elettrica, comprovante il pagamento del canone Tv, per ottenere lo sconto immediato di 100 Euro sull'acquisto. Le prime ...

Spencer, il film su Lady D con Kristen Stewart sarà presentato in anteprima mondiale a Venezia 78 È la seconda grande 'first lady' ritratta dal regista cileno, dopo quello di Jaqueline Kennedy nel film Jackie del 2016, anch'esso presentato a Venezia. Assieme a Kristen Stewart - che torna alla ...

Impianto di biometano Presentato al Tar il ricorso dei sindaci il Resto del Carlino Sindacati Sangemini preoccupati, permane stato agitazione Rimane lo stato di agitazione alla Sangemini-Amerino, dove è "forte" la preoccupazione tra sindacati e rsu per il futuro del gruppo Ami, di cui fanno parte i due marchi, anche in relazione alla sosten ...

Napoli, al circolo Savoia il party di inizio estate White & Blu aperitif, con Lunare project, per brindare allo sport e al ritorno alla mondanità. Fra gli ospiti i campioni di Luna Rossa ...

