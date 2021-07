Pregiudicato ucciso in agguato mentre festeggia Italia

(Di lunedì 12 luglio 2021) E' morto nella notte Matteo Anastasio,di 32 anni di San Severo (Foggia), ferito con alcuni colpi di arma da fuoco in viale Matteotti nel comune foggiano. L'è avvenuto...

Advertising

BufoGiulio : Ucciso a colpi di pistola durante i festeggiamenti per Euro 2020 a San Severo: un pregiudicato, Matteo Anastasio, è… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, omicidio durante i festeggiamenti di Euro2020: pregiudicato ucciso a colpi di pistola - immediatonet : ?? Ucciso a colpi di pistola durante la festa per l’Italia, morto un pregiudicato a San Severo. Era su uno scooter c… - CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, omicidio durante i festeggiamenti di Euro2020: pregiudicato ucciso a colpi di pistola - MichelePioIta : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, omicidio durante i festeggiamenti di Euro2020: pregiudicato ucciso a colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudicato ucciso

E' morto nella notte Matteo Anastasio,di 32 anni di San Severo (Foggia), ferito con alcuni colpi di arma da fuoco in viale ... Nel 2017 venneil fratello Giuseppe. . 12 luglio 2021E' morto nella notte Matteo Anastasio ,di 42 anni di San Severo (Foggia), ferito con alcuni colpi di arma da fuoco in viale ... Nel 2017 venneil fratello Giuseppe.A Milano tre ventenni sono gravi. A Foggia è stato assassinato un pregiudicato. Scontri e sassaiole contro la polizia anche a Napoli ...E' morto nella notte Matteo Anastasio, pregiudicato di 32 anni di San Severo (Foggia), ferito con alcuni colpi di arma da fuoco in viale Matteotti nel comune foggiano. (ANSA) ...