Advertising

Avvenire_Nei : Oggi preghiera e fraternità: i morti migranti ci riguardano - zazoomblog : Preghiera di oggi 12 luglio alla Madonna di Stezzano - #Preghiera #luglio #Madonna #Stezzano - medicotv2000 : RT @siamonoitv2000: #SantoRosario, le origini della preghiera. Oggi #12luglio a Siamo Noi: Padre Antonio Cocolicchio, Gianni De Cerce, Fede… - lastradatv2000 : RT @siamonoitv2000: #SantoRosario, le origini della preghiera. Oggi #12luglio a Siamo Noi: Padre Antonio Cocolicchio, Gianni De Cerce, Fede… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: La ‘potentissima’ preghiera di liberazione e di grazie a San Benedetto da Norcia. Recitala oggi, 11 Luglio, giorno della sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera oggi

Per questa ragione, 12 luglio, è stato proclamato il lutto cittadino: 'Le bandiere italiana ed ... alle ore 12.00, si fermerà per un minuto di silenzio ein memoria del caro Giovanni e ...... dedicata in modo particolare ai marittimi, assicurando per loro la suae raccomandando di curare la salute del mare: "niente plastica in mare!", afferma. Il Papa ricorda poi "quanti...Di fronte a una spettacolare vista sull’isola di Palmarola, alle 19 del 12 luglio la popolazione ponzese è chiamata a raccolta davanti alla statua di San ...Rumbek (Agenzia Fides) – Laici, laiche, religiosi, religiose e il clero intero della diocesi di Rumbek sono stati invitati, lo scorso 3 luglio, a riunirsi in preghiera per la guarigione totale e la ri ...