Portobello | sottoscritti accordi per l’apertura di nuovi punti vendita in Italia

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIMe specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (c.d. barter), ha sottoscrittovincolanti per l’affitto di immobili con l’obiettivo di aprirea insegna“in primarie location su strada ad alta pedonalità e grandi centri commerciali in”. Glihanno ad oggetto la locazione degli immobili per un periodo minimo di 5 anni e presentano (comulativamente) un ...

Teleborsa

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri a +0,1% rispetto al -0,8% del London Ftse Aim 100 e al -0,5% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 16.244.497 pe ...