Point Break: a cavallo delle onde nel film cult di Kathryn Bigelow (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell'estate del 1991 Kathryn Bigelow realizzava il suo primo, grande successo con Point Break, l'adrenalinico thriller interpretato da Keanu Reeves e Patrick Swayze. L'immaginario del surf costituisce una parte integrante della mitologia americana: la sfida solitaria fra individuo e natura, la singolar tenzone fra le capacità umane e la potenza dell'oceano, la prova di coraggio di uno sport in cui si fondono il senso di pericolo e l'anelito di libertà. E Kathryn Bigelow, soprattutto nella prima fase della propria carriera, si è confrontata più volte con la mitologia americana, riletta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell'estate del 1991realizzava il suo primo, grande successo con, l'adrenalinico thriller interpretato da Keanu Reeves e Patrick Swayze. L'immaginario del surf costituisce una parte integrante della mitologia americana: la sfida solitaria fra individuo e natura, la singolar tenzone fra le capacità umane e la potenza dell'oceano, la prova di coraggio di uno sport in cui si fondono il senso di pericolo e l'anelito di libertà. E, soprattutto nella prima fase della propria carriera, si è confrontata più volte con la mitologia americana, riletta ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Point Break: a cavallo delle onde nel film cult di Kathryn Bigelow - CasadelCinema : Accadde ieri. 30 fa usciva in USA Point Break, il cult di Kathryn Bigelow, storia dell’agente dell’FBI - Keanu Reev… - eliadallaglio : @marcocarezzano Non proprio. Anche lì ha perso malamente i primi due set 62/ 63. Non c'era partita. Poi Djokovic si… - Fra_Lu77 : Doppio fallo in questo momento sul break point...dopo aver perso occasioni favorevoli Peccato, Sempre più #Wimbledon #BerrettiniDjokovic - theserenaslam : NOT MATTEO DF ON A BREAK POINT JSJSJSJSJ -