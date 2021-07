Pessina: «Non ho ancora realizzato la vittoria. Vialli? Vi dico cosa mi ha detto quando mi hanno tagliato» (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le emozioni per la vittoria dell’Europeo: le sue dichiarazioni Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le emozioni per la vittoria dell’Europeo. FESTA – «Bonucci ha lottato tanto per il pullman scoperto perchè era giusto festeggiare con i tifosi. Io non ho più voce, abbiamo cantato tutto il giorno. È stato emozionante sentire le parole di Mattarella e Draghi, sono persone così importanti che ospitarci e sentirci dire certe cose ci ha fatto sentire davvero importanti». Vialli – «quando mi avevano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteoha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le emozioni per ladell’Europeo: le sue dichiarazioni Matteoha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando le emozioni per ladell’Europeo. FESTA – «Bonucci ha lottato tanto per il pullman scoperto perchè era giusto festeggiare con i tifosi. Io non ho più voce, abbiamo cantato tutto il giorno. È stato emozionante sentire le parole di Mattarella e Draghi, sono persone così importanti che ospitarci e sentirci dire certe cose ci ha fatto sentire davvero importanti».– «mi avevano ...

