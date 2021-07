Perugia | bambina di 7 anni muore in una piscina gonfiabile

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tragedia a Castiglione del Lago: unadi appena 7è morta, forse per un malore, nelladella propria abitazione (Getty Images)Nel momento in cui gli azzurri, guidati in panchina dal Ct Roberto Mancini, lottavano strenuamente nella bolgia di Wembley per regalare agli italiani la gioia del trionfo nella finale di Euro 2020, una tremenda, inaccettabile tragedia si consumava in una villetta alle porte di Castiglione del Lago, centro in provincia di, nella frazione Panicarola, sul Lago Trasimeno: unadi appena 7è morta mentre ...