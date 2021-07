"Perdiamo l'Europeo 2020 ai rigori con l'Italia", l'incredibile profezia inglese del 2013! (Di lunedì 12 luglio 2021) LONDRA - Dopo la finale di Euro 2020, i social si sono scatenati con la gioia dei tifosi azzurri e la disperazione di quelli inglesi. Tra i tantissimi commenti e post però uno ha attirato l'attenzione ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) LONDRA - Dopo la finale di Euro, i social si sono scatenati con la gioia dei tifosi azzurri e la disperazione di quelli inglesi. Tra i tantissimi commenti e post però uno ha attirato l'attenzione ...

Advertising

sportli26181512 : “Perdiamo l’Europeo 2020 ai rigori con l’Italia”, l’incredibile profezia inglese del 2013!: Nel clamore dei social,… - Bisteccone2 : @Gazzetta_it Abbiamo vinto l'europeo ed inoltre non perdiamo da 178 partite e siamo quarti? Vabbè contenti loro!!! - FianteAlighieri : @maremmamaiaIa Perdiamo la voce ma non il Campionato Europeo - colpadeltempo : qua se perdiamo diventa lutto europeo perché ricordiamo che non è italia vs inghilterra ma è EUROPA VS INGHILTERRA… - nileyana : Se perdiamo così, con un goal preso da stupidi,buttiamo alle ortiche tutto l'europeo... #ItaliaInghilterra #ITAENG #Euro2020Final #Azzuri -