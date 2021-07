Perché la vittoria dell’Italia è il Tricolore che annienta il globalismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – Di questi Europei resterà la vittoria dell’Italia e l’ennesimo schiaffo assestato al globalismo. Perché a nessuno importa davvero del mondo senza frontiere. Mai come adesso sembra triste, inutile, spento. Ovvero ciò che realmente è, dietro la muraglia di cartapesta eretta per proteggerlo. Nient’altro che un insipido mondo colorato senza colori. Senza spirito, senza sangue, senza sale, senza gloria. Anche i più trinariciuti esaltatori del liquido informe, finiscono a sventolare un Tricolore e a canticchiare inni nazionali, altrimenti derubricati a intollerabili nazionalismi. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – Di questi Europei resterà lae l’ennesimo schiaffo assestato ala nessuno importa davvero del mondo senza frontiere. Mai come adesso sembra triste, inutile, spento. Ovvero ciò che realmente è, dietro la muraglia di cartapesta eretta per proteggerlo. Nient’altro che un insipido mondo colorato senza colori. Senza spirito, senza sangue, senza sale, senza gloria. Anche i più trinariciuti esaltatori del liquido informe, finiscono a sventolare une a canticchiare inni nazionali, altrimenti derubricati a intollerabili nazionalismi. La ...

