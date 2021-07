Perché i calciatori inglesi si sono tolti subito la medaglia? La spiegazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Il cielo è azzurro sopra Wembley: finalemente, dopo 53 anni l’Italia porta a casa il suo secondo titolo continentale, battendo ai rigori l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. Tripudio e festeggiamenti vari hanno invaso lo stadio londinese, così come tutte le piazze della penisola, una gioia che ha riempito e unito il cuore dei tifosi italiani. Facciamo un discorso diverso, invece, per l’Inghilterra. L’ amarezza e la delusione per il team di Gareth Southgate, dopo una partita sofferta, persa ai calci di rigore è più che comprensibile. Questa sconfitta che ha annientato la fierezza e l’orgoglio dei Three Lions, protagonisti di un gesto che ha fatto discutere il mondo del calcio. ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 luglio 2021) Il cielo è azzurro sopra Wembley: finalemente, dopo 53 anni l’Italia porta a casa il suo secondo titolo continentale, battendo ai rigori l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. Tripudio e festeggiamenti vari hanno invaso lo stadio londinese, così come tutte le piazze della penisola, una gioia che ha riempito e unito il cuore dei tifosi italiani. Facciamo un discorso diverso, invece, per l’Inghilterra. L’ amarezza e la delusione per il team di Gareth Southgate, dopo una partita sofferta, persa ai calci di rigore è più che comprensibile. Questa sconfitta che ha annientato la fierezza e l’orgoglio dei Three Lions, protagonisti di un gesto che ha fatto discutere il mondo del calcio. ...

Advertising

stanzaselvaggia : Comunque davvero, io suggerisco all’Associazione nazionale calciatori e ai calciatori della nazionale di fare appel… - emiiobrien : @doctvrstrvnge poi è diventato famoso perché era nella juve, è diventato 100 volte meglio e ora, grazie alla formaz… - pipposistrunz : il modo in cui ormai sono entrato a vita far parte di questo nuovo mondo per me del calcio e mi sta piangendo tropp… - lovingptx_ : quello che mi piace di voi è questo improvviso amore incondizionato che state provando nei confronti di questi calc… - amicidiisraele : @scavuzzo47 Vorrei solo lo stesso metro di giudizio perché l’odio e le aggressioni contro gli ebrei sono stati gius… -