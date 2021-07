Percassi | “Modello Atalanta? Se Mancini ci ha copiato ben venga”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “E’ come il primo giorno di scuola, ci si riabbraccia ma poi inizia la fatica vera. Mi aspetto un buon campionato per rendere felici i tifosi”. Sono queste le parole Antonio, presidente dell’, il quale ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in occasione del giorno del raduno: “Il primo obiettivo è mantenere la categoria, come ripeto sempre. Tutto quel che arriva in più è fantastico, guadagnato, inaspettato. La tifoseria deve tenerne conto: è difficile mantenersi ad alti livelli per una società di provincia, anche dopo anni già importanti”.ha poi commentato il successo dell’Italia, un successo ...

Ultime Notizie dalla rete : Percassi Modello

Ogni persona, ogni addetto ai lavori ha sempre un modello di maglia preferito, e visti i 10 anni di presidenza ecco una TOP 5 per quanto concerne le divise casalinghe dell'Atalanta (...... accostata a club che per blasone appartengono al Gotha del calcio continentale e anche per questo il modello gestionale dei nerazzurri è diventato un caso di studio. Il presidente nerazzurro s'è detto enormemente soddisfatto per quanto fatto vedere sul campo dai Nazionali del gruppo di Zingonia: "Un piacere immenso" "Che si parli delle prestazioni e dei grandi ris ...