Per il Papa ancora qualche giorno di ricovero al Gemelli (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno. Nella giornata di ieri, prima della recita dell’Angelus ha desiderato incontrare alcuni piccoli pazienti del vicino reparto di Oncologia con i rispettivi familiari che, successivamente, lo hanno accompagnato sul terrazzino del decimo piano in occasione della preghiera mariana”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.“Al termine, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sua SantitàFrancesco ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato. Nella giornata di ieri, prima della recita dell’Angelus ha desiderato incontrare alcuni piccoli pazienti del vicino reparto di Oncologia con i rispettivi familiari che, successivamente, lo hanno accompagnato sul terrazzino del decimo piano in occasione della preghiera mariana”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.“Al termine, ha ...

Advertising

graziano_delrio : Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco a… - Avvenire_Nei : Francesco dal Gemelli: cure sanitarie accessibili per tutti - fabiochiusi : “Il segretario di Stato del Papa ha chiamato Salvini e Renzi per esortarli a ‘dare un’occhiata’ alla legge Zan”, sc… - sulsitodisimone : Il Papa resterà ricoverato al Gemelli per qualche giorno ancora - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso pos… -