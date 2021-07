Paziente non soddisfatto dalla diagnosi accoltella medico a San Donato Milanese (Milano)

(Di lunedì 12 luglio 2021) "Guardi, queste gambe non vanno più operate, proponiamo un ricovero riabilitativo in un'altra struttura". Con queste parole ha concluso la visita vascolare uno dei medici che questo pomeriggio è stato ...

"Guardi, queste gambevanno più operate, proponiamo un ricovero riabilitativo in un'altra struttura". Con queste ...uno dei medici che questo pomeriggio è stato accoltellato dal proprioall'...Sulla prevalenza del 'long Covid' ci sono diversi studi, con risultatiunivoci. Secondo l'ultimo documento sul tema dell'Iss il problema potrebbe colpire unsu quattro. Un'analisi ...Paura in provincia di Milano. Un chirurgo è stato accoltellato da un paziente. Immediato l'intervento di un agente di polizia.Ma il parere medico fornito nel corso della visita non gli è piaciuto per niente (La Stampa) Il paziente infatti era stato invitato a presentarsi per una visita di controllo senza necessità di ...