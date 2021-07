Paura alle porte di Roma: ubriaco picchia e minaccia la sorella con un machete (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancora una volta le pagine di cronaca si riempiono di donne vittime di violenze domestiche. L’ultima tragica storia è quella di una donna di 61 anni vittima di violenze e minacce da parte del fratello Romano di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine. E’ successo a Labico, quando il 58enne – dopo essersi ubriacato – è rientrato in casa dove vive con la sorella e l’ha violentemente aggredita: prima colpendola a volto (procurandole lesioni con una prognosi di 7 giorni) e poi minacciandola con un grosso machete. E’ stata la segnalazione immediata al 112 che ha fatto scattare i Carabinieri della Stazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancora una volta le pagine di cronaca si riempiono di donne vittime di violenze domestiche. L’ultima tragica storia è quella di una donna di 61 anni vittima di violenze e minacce da parte del fratellono di 58 anni, già notoforze dell’ordine. E’ successo a Labico, quando il 58enne – dopo essersi ubriacato – è rientrato in casa dove vive con lae l’ha violentemente aggredita: prima colpendola a volto (procurandole lesioni con una prognosi di 7 giorni) e poindola con un grosso. E’ stata la segnalazione immediata al 112 che ha fatto scattare i Carabinieri della Stazione di ...

