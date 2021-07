“Partita da rigiocare”. Italia-Inghilterra, la richiesta clamorosa: “Per quello che ha fatto Chiellini” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è sul tetto d’Europa grazie al successo per 4-3 ai calci di rigore contro l’Inghilterra. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 in virtù del vantaggio inglese firmato Shaw e del pareggio azzurro di Leonardo Bonucci. Poi la lotteria dagli undici metri ha premiato la Nazionale di Roberto Mancini, che ha fallito due penalty a differenza dei britannici, che ne hanno sbagliato tre. E in tutta la Penisola è iniziata una festa che è durata praticamente fino alle prime luci dell’alba. Durante la premiazione i calciatori dell’Inghilterra hanno reagito in malo modo alla sconfitta, infatti quasi tutti non hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) L’è sul tetto d’Europa grazie al successo per 4-3 ai calci di rigore contro l’. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 in virtù del vantaggio inglese firmato Shaw e del pareggio azzurro di Leonardo Bonucci. Poi la lotteria dagli undici metri ha premiato la Nazionale di Roberto Mancini, che ha fallito due penalty a differenza dei britannici, che ne hanno sbagliato tre. E in tutta la Penisola è iniziata una festa che è durata praticamente fino alle prime luci dell’alba. Durante la premiazione i calciatori dell’hanno reagito in malo modo alla sconfitta, infatti quasi tutti non hanno ...

fanpage : ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - FedeAle1525 : RT @fanpage: ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - mammadeicarlini : Ma gli inglesi che hanno lanciato una petizione di firme per far rigiocare la partita? A ROSICONI - _startreatment_ : RT @fanpage: ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - fedelambert1 : Questa cosa delle petizioni per rigiocare una partita persa é umiliante, ma non se ne rendono conto? ?? -