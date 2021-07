Papa ricoverato al Gemelli, il portavoce Bruni: "Resterà in ospedale ancora qualche giorno" (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Santo Padre ha condiviso la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana e ha ricordato il valore dello sport e anche della sconfitta Leggi su repubblica (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Santo Padre ha condiviso la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana e ha ricordato il valore dello sport e anche della sconfitta

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Grazie a tutti di cuore, ho sentito vicinanza e sostegno', ha detto Papa Francesco nell'Angelus dal Policlinico Ge… - repubblica : Papa ricoverato al Gemelli, il portavoce Bruni: 'Resterà in ospedale ancora qualche giorno' - Corriere : Papa Francesco resta ricoverato: in Vaticano torna mercoledì o giovedì - Giacometta3 : RT @repubblica: Papa ricoverato al Gemelli, il portavoce Bruni: 'Resterà in ospedale ancora qualche giorno' - Giacometta3 : RT @Corriere: Papa Francesco resta ricoverato: in Vaticano torna mercoledì o giovedì -