Papa, “ricoverato al Gemelli ancora per qualche giorno” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Papa rimarrà ricoverato al Gemelli “ancora qualche giorno”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato da domenica scorsa per un intervento chirurgico all’intestino. “Sua Santità Papa Francesco – spiega Bruni – ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilrimarràal”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulle condizioni di salute del Ponteficeda domenica scorsa per un intervento chirurgico all’intestino. “Sua SantitàFrancesco – spiega Bruni – ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Grazie a tutti di cuore, ho sentito vicinanza e sostegno', ha detto Papa Francesco nell'Angelus dal Policlinico Ge… - Agenzia_Ansa : Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensi… - vaticannews_it : #5luglio a #PapaFrancesco ricoverato al Policlinico gemelli, l'affetto e gli auguri da tutto il mondo… - apicella57 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Il Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli #EURO2020 e dell'Argen… - vaniacavi : RT @Apri_gli_0cchi: @mm1064 @borghi_claudio @anto_sent_this Idem per mio papà che ho perso settimana scorsa. Vorrei proprio sapere se TUTTI… -