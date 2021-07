Papa Francesco resterà ricoverato Le parole del portavoce della sala stampa vaticana Bruni

(Di lunedì 12 luglio 2021)al Policlinico Gemelli. L’annuncio è arrivato a una settimana dal ricovero per l’intervento programmato al colon svolto la scorsa domenica; il Santo Padre ha reagito bene all’operazione e da domenica 4 luglio si trova al 10° piano del Policlinico Gemelli, nella stessa area che aveva ospitatoGiovanni Paolo II in un paio di circostanze.ha anche fatto sapere di essere molto felice per la vittoria dell’Italia all’Europeo 2020 e dell’Argentina alla Coppa America....

Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: 'Servizio sanitario gratuito e' un bene prezioso, non perdiamolo' - Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: "Un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezioso" - Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco - Papa Francesco resta ricoverato: in Vaticano torna mercoledì o giovedì

"Nel condividere la gioia per la vittoria della Nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santitàsi è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo cosi', davanti alle ...Ieri l'incontro in ospedale con malati, famigliari, medici e infermieri.,ricoverato al Policlinico Gemelli, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei e dell'Argentina nella Coppa America. "Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale ...Si allungano i tempi della degenza di Papa Francesco al policlinico universitario Agostino Gemelli. Secondo quanto apprende l'ANSA Francesco resterà ricoverato nell'appartamento al decimo piano almeno ...CAMPOBASSO – All’indomani della preghiera dell’Angelus pronunciata dal Policlinico Gemelli di Roma, il Vescovo Bregantini ringrazia Papa Francesco, per le sue parole rassicuranti che riaprono uno ...