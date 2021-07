Papa Francesco ha gioito per le vittorie di Italia e Argentina. Rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulla salute di Francesco, ricoverato da sette giorni al Policlinico Gemelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulla salute dida sette giorni al Policlinico Gemelli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : ?? Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: 'Servizio sanitario gratuito e' un bene prezioso, non perdiamolo' - fattoquotidiano : Papa Francesco recita l’Angelus dal Gemelli: “Un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezio… - graziano_delrio : Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco a… - GiuseppeBergo11 : @CionciAndrea @Libero_official @Pontifex_em Cari fratelli e sorelle affidiamo a Gesù in questa preghiera il Santo P… - FirenzePost : Papa Francesco ha gioito per le vittorie di Italia e Argentina. Rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno -