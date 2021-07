Papa Francesco: "Gioia per le vittorie dell'Italia e dell'Argentina" (Di lunedì 12 luglio 2021) "Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia" ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni. "Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno" ha poi annunciato Leggi su rainews (Di lunedì 12 luglio 2021) "Sua Santità si è soffermato sul significatoo sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia" ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni. "Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno" ha poi annunciato

Advertising

repubblica : ?? Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: 'Servizio sanitario gratuito e' un bene prezioso, non perdiamolo' - fattoquotidiano : Papa Francesco recita l’Angelus dal Gemelli: “Un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezio… - graziano_delrio : Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco a… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: La doppietta di Papa Francesco: “Gioia per le vittorie di Argentina e Italia” - Concett94272838 : RT @fattoquotidiano: La doppietta di Papa Francesco: “Gioia per le vittorie di Argentina e Italia” -