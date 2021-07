Papa Francesco felice per le vittorie di Italia e Argentina (Di lunedì 12 luglio 2021) Papa Francesco ha festeggiato le vittorie dell’Italia a Euro 2020 e dell’Argentina alla Copa America. Le due Nazionali di calcio hanno regalato un sorriso al pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli. “Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale Argentina e di quella Italiana con le persone che gli sono vicine – riferisce il portavoce Matteo Bruni – Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: ‘solo così, davanti alle difficoltà della ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021)ha festeggiato ledell’a Euro 2020 e dell’alla Copa America. Le due Nazionali di calcio hanno regalato un sorriso al pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli. “Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionalee di quellana con le persone che gli sono vicine – riferisce il portavoce Matteo Bruni – Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: ‘solo così, davanti alle difficoltà della ...

