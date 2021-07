Papa Francesco | ' Condivido la gioia per vittoria dell' Italia a Europei e per l' Argentina'

Advertising

repubblica : ?? Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: 'Servizio sanitario gratuito e' un bene prezioso, non perdiamolo' - fattoquotidiano : Papa Francesco recita l’Angelus dal Gemelli: “Un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezio… - graziano_delrio : Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco a… - ematr_86 : @Vivo_Azzurro prima ranking FIFA, seconda @Argentina: un vero vincitore c'è, è Papa Francesco - Italpress : Papa Francesco condivide gioia per successi Italia e Argentina -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

L'uomo è custode, non padrone della vita Infine, il passaggio fondamentale sugli insegnamenti della Chiesa: "ha ribadito i contenuti etici basilari" rileva Petrocchi. "La vita viene da ..."Nel condividere la gioia per la vittoria della Nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santitàsi è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così, davanti alle ...VATICANO Abusi, la scure del Papa su chi ha insabbiato le denunce in. VATICANO La gioia del fedeli: «Un'emozione». Francesco, la gioia per l'Italia e l'Argentina. Il pontefice ha comunque gioito per ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.