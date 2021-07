Papa: contento per le vittorie di Italia e Argentina (Di lunedì 12 luglio 2021) Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei e dell'Argentina nella Coppa America di calcio. "Nel condividere la gioia per la vittoria ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021)Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha gioito per la vittoria dell'agli Europei e dell'nella Coppa America di calcio. "Nel condividere la gioia per la vittoria ...

Papa. Resterà al Gemelli qualche giorno. Contento per le vittorie di Italia e Argentina Reuters . Prosegue bene il decorso post operatorio del Papa , ma Francesco rimarrà ricoverato ancora qualche giorno, per consentire una più completa ripresa prima di tornare in Vaticano. Il Papa si è anche rallegrato con le persone a lui vicine per le vittorie della Nazionale argentina e di quella italiana nei rispettivi campionati continentali. Lo fa sapere il direttore della Sala ...

Papa: contento per le vittorie di Italia e Argentina - Ultima Ora

Papa Francesco torna in pubblico dopo l'intervento, l'Angelus dal balcone del Gemelli: «Salvare la sanità pubblica, anche la Chiesa lo faccia»

Esattamente dopo una settimana Papa Francesco torna a farsi vedere in pubblico con la preghiera dell'Angelus. Dopo l'intervento di domenica scorsa e i giorni di convalescenza ...

