(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche il ministero delle Politiche giovanili ha promosso, attraverso una specifica campagna, l’opportunità dianche i più giovani per aumentare la sicurezza contro l’emergenza coronavirus. Lo ha ribadito, questo pomeriggio, Fabianadelle politiche giovanili, a margine della sua partecipazione, nel parco archeologico di, all’inaugurazione della Summer Societing School dell’Università Federico II di Napoli. Ilsi è dunque trovato d’accordo con quanto sta sostenendo con forza il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paestum, arriva il ministro #Dadone: “Importante vaccinare i ragazzi” (VIDEO) ** - anteprima24 : ** #Paestum, al parco archeologico arriva il Ministro delle Politiche Giovanili ** -

Ultime Notizie dalla rete : Paestum arriva

anteprima24.it

La costa di Palinuro : un litorale che regala solo a chidal mare angoli incredibili, lunghe ...e Agropoli: con una guida certificata, visita ad un caseificio per la nascita delle ...Anche nell'entroterra c'è tanto da vedere, a partire dai meravigliosi templi difino ad ... Con la sua sabbia dorata e corposa, la rigogliosa vegetazione chequasi a sfiorare la riva e il ...Stava giocando in mare con i tre nipotini, quando ha avuto un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo: Massimiliano Voria, 45 anni, è morto così nelle acque davanti al litorale di Capaccio Pa ...E' morto mentre stava festeggiando il matrimonio dei cugini. La famiglia vuole chiarezza e capire se il vaccino anti-Covid è stata la causa.