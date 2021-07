Ordigno bellico ad Avellino, definito piano disinnesco: sgombero per 2mila persone (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ stato definito nei dettagli il piano predisposto dalla Prefettura e dal comune di Avellino per evacuare, domenica 25 luglio, circa duemila persone che abitano in un raggio di 258 metri dal greto del Torrente Fenestrelle, dove nei mesi scorsi è stato rinvenuto una bomba di alto potenziale risalente al secondo conflitto mondiale. L’Ordigno, dopo essere trasferito in una cava di Atripalda (Avellino), verrà fatto brillare dai militari del 21° Reggimento genio Guastatori di Caserta. Nelle fasi della bonifica, l’area interessata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statonei dettagli ilpredisposto dalla Prefettura e dal comune diper evacuare, domenica 25 luglio, circa duemilache abitano in un raggio di 258 metri dal greto del Torrente Fenestrelle, dove nei mesi scorsi è stato rinvenuto una bomba di alto potenziale risalente al secondo conflitto mondiale. L’, dopo essere trasferito in una cava di Atripalda (), verrà fatto brillare dai militari del 21° Reggimento genio Guastatori di Caserta. Nelle fasi della bonifica, l’area interessata ...

