Open Fiber: cablata la città di Benevento, piano straordinario per la riasfaltatura delle strade (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – In dirittura di arrivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica nella città di Benevento. Accogliendo l’appello proveniente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella, l’azienda ha inoltre intrapreso un piano straordinario per la riasfaltatura delle strade recentemente interessate da lavori di scavo, in particolare nelle zone centrali della città. Il programma dei ripristini definitivi, avviato lo scorso lunedì 5 luglio, terminerà entro la fine del mese. Le riasfaltature sono state già ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – In dirittura di arrivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica nelladi. Accogliendo l’appello proveniente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella, l’azienda ha inoltre intrapreso un pianoper larecentemente interessate da lavori di scavo, in particolare nelle zone centrali della. Il programma dei ripristini definitivi, avviato lo scorso lunedì 5 luglio, terminerà entro la fine del mese. Le riasfaltature sono state già ...

Advertising

NTR24 : Benevento, piano straordinario di Open Fiber per la riasfaltatura delle strade - anteprima24 : ** ##Benevento, piano straordinario di Open Fiber per la riasfaltatura delle strade ** - lovalobaye : RT @OpenFiberIT: Nasce a #Roma il primo corso di formazione per giuntisti della #fibraottica #FTTH. Un progetto nato dalla collaborazione t… - GianSorge : RT @OpenFiberIT: Nasce a #Roma il primo corso di formazione per giuntisti della #fibraottica #FTTH. Un progetto nato dalla collaborazione t… - AndreaColucci5 : RT @OpenFiberIT: Nasce a #Roma il primo corso di formazione per giuntisti della #fibraottica #FTTH. Un progetto nato dalla collaborazione t… -