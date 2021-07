Omicidio nella notte: uomo assassinato mentre festeggia la vittoria dell'Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Foggia Today , Anastasio, insieme al nipotino di 10 anni , stava facendo un giro in scooter in paese per festeggiare la vittoria dell' Italia ... Leggi su yeslife (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Foggia Today , Anastasio, insieme al nipotino di 10 anni , stava facendo un giro in scooter in paese perre la...

Advertising

ginugiola : RT @RaiDue: In collaborazione con la @poliziadistato, Giuseppe Rinaldi si addentra nel caso di Isabella Noventa, un omicidio che affonda le… - ASSINEWS_it : Personale sanitario nella bolla. Non contestabili al personale sanitario reati di omicidio colposo e lesioni previs… - franconemarisa : RT @RaiDue: In collaborazione con la @poliziadistato, Giuseppe Rinaldi si addentra nel caso di Isabella Noventa, un omicidio che affonda le… - Toothless_Wife : @itboysani Lasciamo perdere, nella mia città c'è stato un omicidio... - PiazzaaItalia : @DavideGiacomel4 Omicidio di un italiano in Honduras, sembrerebbe che avrebbe per primo ucciso un Hondureño Questa… -