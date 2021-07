Oltre 18 milioni di spettatori per il trionfo degli Azzurri, 73,7% share (Di lunedì 12 luglio 2021) La partita Italia-Inghilterra, che ha visto gli Azzurri aggiudicarsi i Campionati Europei 2020, in onda su Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 11 luglio, con 18 milioni 172mila spettatori pari a uno share del 73,7%. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 18 milioni 459 mila telespettatori con il 76% di share, raggiungendo, infine, ai rigori, i 18 milioni 549mila con il 78,7%. L’incontro precedente della nazionale italiana, Italia - Spagna, giocato martedì 6 luglio, aveva avuto un ascolto medio di 17 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) La partita Italia-Inghilterra, che ha visto gliaggiudicarsi i Campionati Europei 2020, in onda su Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 11 luglio, con 18172milapari a unodel 73,7%. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 18459 mila telecon il 76% di, raggiungendo, infine, ai rigori, i 18549mila con il 78,7%. L’incontro precedente della nazionale italiana, Italia - Spagna, giocato martedì 6 luglio, aveva avuto un ascolto medio di 17 ...

