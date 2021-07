Olimpiadi Tokyo 2021, la Bielorussia fa giurare contro il doping Ivan Tikhon, due volte positivo e già squalificato (Di lunedì 12 luglio 2021) Il nome di Ivan Tikhon, o Tsikhan a seconda della traslitterazione utilizzata, è ben conosciuto dagli appassionati di atletica leggera di lunga data essendo stato uno dei punti di riferimento del lancio del martello. Purtroppo il bielorusso è famoso anche per avere avuto una serie di vicissitudini legate al doping. Venne trovato positivo per la prima volta nel 2008, proprio durante i Giochi olimpici di Pechino, dove aveva conquistato la medaglia di bronzo. Inizialmente squalificato, riuscì a riottenere la medaglia dopo aver fatto appello al TAS di Losanna, che si vide quasi costretto a restituirgli il ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Il nome di, o Tsikhan a seconda della traslitterazione utilizzata, è ben conosciuto dagli appassionati di atletica leggera di lunga data essendo stato uno dei punti di riferimento del lancio del martello. Purtroppo il bielorusso è famoso anche per avere avuto una serie di vicissitudini legate al. Venne trovatoper la prima volta nel 2008, proprio durante i Giochi olimpici di Pechino, dove aveva conquistato la medaglia di bronzo. Inizialmente, riuscì a riottenere la medaglia dopo aver fatto appello al TAS di Losanna, che si vide quasi costretto a restituirgli il ...

