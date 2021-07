Oggi 17 contagi, il 70% dei quali sotto i 39 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 823 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,94%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un solo caso (0,29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 3. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che circa il 70% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 39 anni d’età. I decessi complessivamente ammontano a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 luglio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 823 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovicon una percentuale di positività del 1,94%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, daiè stato rilevato un solo caso (0,29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 3. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che circa il 70% dei nuoviriguarda persone con meno di 39d’età. I decessi complessivamente ammontano a ...

Advertising

AngeloSantoro : 65mila persone ammassate in uno stadio nel paese che ha oggi conta il maggior numero di contagi nel continente europeo. Questi sono pazzi. - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Campania - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Germania, contagi in salita per il sesto giorno consecutivo. #covid -