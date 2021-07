“Odio l’Italia”, autrice di 365 Giorni contro il nostro Paese: Michele Morrone replica e prende le distanze (Di lunedì 12 luglio 2021) A molti il nome di Blanka Lipinska non dirà molto: lei è l’autrice di 365 Giorni da cui è stato tratto il celebre film che vede protagonista Michele Morrone. Negli ultimi Giorni la donna è stata in vacanza in Italia ma a quanto pare la sua permanenza nel nostro Paese non è stata particolarmente gradita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 luglio 2021) A molti il nome di Blanka Lipinska non dirà molto: lei è l’di 365da cui è stato tratto il celebre film che vede protagonista. Negli ultimila donna è stata in vacanza in Italia ma a quanto pare la sua permanenza nelnon è stata particolarmente gradita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

callmebabs_ : RT @martuuxhoran: VI PREGO PENSATE ALLX DIRECTIONER SU TIK TOK CHE INIZIERANNO A DIRE “abbiamo fatto piangere louis…odio l’italia…povero lo… - onlykiwj : RT @martuuxhoran: VI PREGO PENSATE ALLX DIRECTIONER SU TIK TOK CHE INIZIERANNO A DIRE “abbiamo fatto piangere louis…odio l’italia…povero lo… - summertsadness_ : RT @martuuxhoran: VI PREGO PENSATE ALLX DIRECTIONER SU TIK TOK CHE INIZIERANNO A DIRE “abbiamo fatto piangere louis…odio l’italia…povero lo… - gemmacann2003 : RT @martuuxhoran: VI PREGO PENSATE ALLX DIRECTIONER SU TIK TOK CHE INIZIERANNO A DIRE “abbiamo fatto piangere louis…odio l’italia…povero lo… - RossEleven : RT @dianzbd7: Non chiamatemi cattivo, ma ho la netta sensazione che non solo l'Europa ma il Mondo intero abbiano esultato per la sconfitta… -

Ultime Notizie dalla rete : Odio l’Italia Italia campione d'Europa: Inghilterra scossa dalla sconfitta. I titoli dei giornali. Odio razzista verso i calciatori che hanno sbagliato i rigori Servizio Informazione Religiosa