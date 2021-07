Occhi come perle o perle sugli occhi? Il nuovo trend dell’estate. (Di lunedì 12 luglio 2021) Se volete occhi come perle, mettete perle sugli occhi, facile no? È la nuova moda dell’estate: un make up adesivo, candido come la neve, forse non per tutte, forse non adatto ad ogni occasione, sicuramente di grande effetto! Non solo sulla zona perioculare per valorizzare il vostro sguardo, ma anche sugli zigomi, sulle spalle o sul decolté, ovunque voi amiate attirare l’attenzione. E non finisce qui: tornano di moda gli stickers, gli strass, tutto ciò che ricorda gli anni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 luglio 2021) Se volete, mettete, facile no? È la nuova moda: un make up adesivo, candidola neve, forse non per tutte, forse non adatto ad ogni occasione, sicuramente di grande effetto! Non solo sulla zona perioculare per valorizzare il vostro sguardo, ma anchezigomi, sulle spalle o sul decolté, ovunque voi amiate attirare l’attenzione. E non finisce qui: tornano di moda gli stickers, gli strass, tutto ciò che ricorda gli anni ...

