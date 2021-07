Nursing Up, De Palma: 'Delibera Super Oss Veneto, l'assessore Lanzarin vuole fare ricorso contro il blocco della Delibera 305/2021' (Di lunedì 12 luglio 2021) Non posso credere a ciò che leggo, continua De Palma. Sbagliare è umano, perseverare è addirittura diabolico. La Lanzarin sostiene che in alcun modo la figura degli infermieri sarebbe risultata ... Leggi su newtuscia (Di lunedì 12 luglio 2021) Non posso credere a ciò che leggo, continua De. Sbagliare è umano, perseverare è addirittura diabolico. Lasostiene che in alcun modo la figura degli infermieri sarebbe risultata ...

NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: De Palma (Nursing Up) Delibera Oss Veneto “Cara Lanzarin, sbagliare è umano, perseverare è addirittura diabolico” http… - LauraritaRita : De Palma (Nursing Up): «Altri 4 infermieri già vaccinati contagiati dalla variante #Delta. #vaccino #variantedelta… - NursingUp1 : De Palma (Nursing Up): «Altri 4 infermieri già vaccinati contagiati dalla variante #Delta. #vaccino #variantedelta… - Roellchen2011 : RT @zazoomblog: Nursing Up De Palma: «Curva epidemica della variante Delta in costante ascesa. Altri 4 infermieri a Gela già vaccinati a ge… - zazoomblog : Nursing Up De Palma: «Curva epidemica della variante Delta in costante ascesa. Altri 4 infermieri a Gela già vaccin… -