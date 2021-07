Nuovo concorso straordinario 2021, esclusi ancora una volta i docenti con servizio nelle scuole paritarie (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis, nella versione approdata in Aula alla Camera, introduce una importante novità per i docenti con servizio: l'ipotesi un Nuovo concorso straordinario, sui posti vacanti e disponibili all'esito di tutte le procedure di immissione in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Decreto Sostegni bis, nella versione approdata in Aula alla Camera, introduce una importante novità per icon: l'ipotesi un, sui posti vacanti e disponibili all'esito di tutte le procedure di immissione in ruoloper l'anno scolastico/22. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario 2021, esclusi ancora una volta i docenti con servizio nelle scuole paritarie - sfiorata82 : RT @comingsoonit: #TheFrenchDispatch di #WesAnderson sarà presentato oggi in anteprima mondiale in concorso a #Cannes2021 e arriverà l'11 n… - comingsoonit : #TheFrenchDispatch di #WesAnderson sarà presentato oggi in anteprima mondiale in concorso a #Cannes2021 e arriverà… - Borderline_24 : #Puglia, emergenza #Veterinari: la Regione pronta a bandire nuovo concorso - TaxiDriversRoma : Presentato in concorso al @Festival_Cannes, il nuovo film da regista di #SeanPenn, #FlagDay, racconta l’arte di sop… -