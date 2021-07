Nuove offerte Wind Tre: GB illimitati e minuti a 6.99 (Di lunedì 12 luglio 2021) Arrivano le Nuove offerte Wind Tre e oggi ci dedichiamo in particolare alla GO Unlimited Fire+ che da qualche giorno è nuovamente attivabile negli store del gestore ed è sicuramente una delle tariffe che ingolosirà molti utenti, pronti a risparmiare e ad avere il massimo per giga e minuti, il tutto al prezzo più basso. La Wind Tre GO Unlimited Fire+ offre ad alcuni nuovi clienti la possibilità di avere minuti e giga illimitati richiedendo e ottenendo la portabilità da alcuni specifici gestori. Per averla va contestualmente attivata una promo di rete fissa. Con questo ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 12 luglio 2021) Arrivano leTre e oggi ci dedichiamo in particolare alla GO Unlimited Fire+ che da qualche giorno è nuovamente attivabile negli store del gestore ed è sicuramente una delle tariffe che ingolosirà molti utenti, pronti a risparmiare e ad avere il massimo per giga e, il tutto al prezzo più basso. LaTre GO Unlimited Fire+ offre ad alcuni nuovi clienti la possibilità di averee gigarichiedendo e ottenendo la portabilità da alcuni specifici gestori. Per averla va contestualmente attivata una promo di rete fissa. Con questo ...

