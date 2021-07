Novak Djokovic e quel sogno chiamato Grande Slam (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Novak Djokovic sogna sempre di più di completare nel 2021 il 'Grande Slam'. Dopo le vittoria agli Australian Open, contro Medvedev, al Roland Garros su Stefanos Tsitsipas, e a Wimbledon contro Matteo Berrettini. Il tennista serbo e arrivato a un solo passo dal completare l'opera e punta ora a conquistare, nell'anno solare, anche gli Us Open, l'ultimo Grande torneo che compone questo straordinario traguardo, uno dei più prestigiosi e difficili del panorama sportivo mondiale. "Spero che possa accadere. Io ci proverò senz'altro", ha detto alla fine del match contro il tennista romano a Londra. "Sono in ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI -sogna sempre di più di completare nel 2021 il ''. Dopo le vittoria agli Australian Open, contro Medvedev, al Roland Garros su Stefanos Tsitsipas, e a Wimbledon contro Matteo Berrettini. Il tennista serbo e arrivato a un solo passo dal completare l'opera e punta ora a conquistare, nell'anno solare, anche gli Us Open, l'ultimotorneo che compone questo straordinario traguardo, uno dei più prestigiosi e difficili del panorama sportivo mondiale. "Spero che possa accadere. Io ci proverò senz'altro", ha detto alla fine del match contro il tennista romano a Londra. "Sono in ...

