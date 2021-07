Notte di follia dopo la vittoria della Nazionale ad Euro 2020

Advertising

repubblica : ?? Caroselli e incidenti: la notte di follia dopo la vittoria degli Europei. A Milano 15 feriti, 3 sono gravi - infoitinterno : Notte di festeggiamenti e follia: bombe carta e razzi, a Milano 15 feriti - LiveSicilia : Notte di follia e morte, la festa fa una vittima e 7 feriti - FilippoTommaso5 : Durante la pandemia, trovo sia una follia collettiva. Tutto quanto detto e fatto, regole, mascherine, distanziament… - infoitinterno : Notte di follia e morte, la festa fa una vittima e 7 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Notte follia

la Repubblica

Bilancio pesante a Milano per ladidopo la vittoria degli azzurri agli europei 2020 Milano. Nellain piazza del Duomo si sono riversati migliaia di milanesi e nonostante le transenne, il monumento a Vittorio ...a Napoli durante i festeggiamentidia Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo di calcio. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata una...Finale Europei, festa e incidenti: la notte di follia dopo la vittoria della Nazionale di Calcio oltre 15 feriti, 4 in gravi condizioni ...SAN BENEDETTO - Le immagini pubblicate su Instagram da Gta Sun Beach parlano da sole e raccontano di un gruppo di ragazzi fuori controllo che, per motivi ...