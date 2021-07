Notte Azzurra – La Vittoria: stasera alle 21.25 su Rai 1 la festa con Serena Autieri e Marco Lollobrigida (Di lunedì 12 luglio 2021) Notte Azzurra - La Vittoria I festeggiamenti degli Azzurri protagonisti ieri a Londra (la Nazionale di calcio Campione d’Europa a Wembley, ma anche Matteo Berrettini “piatto d’argento” a Wimbledon) dopo le cerimonie al Quirinale e a Palazzo Chigi continuano questa sera – lunedì 12 luglio – su Rai 1 con uno speciale dal titolo Notte Azzurra – La Vittoria. In diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma, Rai 1 e Rai Sport presentano una serata-evento per rivivere i momenti salienti della Vittoria dell’Italia agli Europei e festeggiare Roberto Mancini e i suoi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 luglio 2021)- LaI festeggiamenti degli Azzurri protagonisti ieri a Londra (la Nazionale di calcio Campione d’Europa a Wembley, ma anche Matteo Berrettini “piatto d’argento” a Wimbledon) dopo le cerimonie al Quirinale e a Palazzo Chigi continuano questa sera – lunedì 12 luglio – su Rai 1 con uno speciale dal titolo– La. In diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma, Rai 1 e Rai Sport presentano una serata-evento per rivivere i momenti salienti delladell’Italia agli Europei e festeggiare Roberto Mancini e i suoi ...

