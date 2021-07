Non solo la medaglia snobbata, doppia vergogna inglese: noi vinciamo, loro rosicano e perdono la faccia | Video (Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo campioni d'Europa. Un trionfo a Wembley, quello degli Azzurri di Roberto Mancini. Italia batte Inghilterra ai rigori, il giorno più bello, la sera di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci. E un intero Paese gode, si coccola Sergio Mattarella, presidente e talismano in tribuna. Gli inglesi, invece, masticano amarissimo. E masticavano amarissimo anche sul campo. Dove, però, hanno fatto qualcosa che non è passato inosservato. Già, perché nel momento della consegna delle medaglie per il secondo posto, ecco che immediatamente le sfilavano dal collo. Ma non solo: subito fuori dal campo, senza nemmeno attendere la consegna del trofeo agli avversari, così come da prassi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo campioni d'Europa. Un trionfo a Wembley, quello degli Azzurri di Roberto Mancini. Italia batte Inghilterra ai rigori, il giorno più bello, la sera di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci. E un intero Paese gode, si coccola Sergio Mattarella, presidente e talismano in tribuna. Gli inglesi, invece, masticano amarissimo. E masticavano amarissimo anche sul campo. Dove, però, hanno fatto qualcosa che non è passato inosservato. Già, perché nel momento della consegna delle medaglie per il secondo posto, ecco che immediatamente le sfilavano dal collo. Ma non: subito fuori dal campo, senza nemmeno attendere la consegna del trofeo agli avversari, così come da prassi, ...

