Non solo Covid: le Olimpiadi “tremano” per terremoti e tifoni (Di lunedì 12 luglio 2021) Non c’è solo la pandemia di Covid-19 a preoccupare gli organizzatori delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Oltre al coronavirus, infatti, bisognerà fare attenzione ad altre minacce, anch’esse imprevedibili e potenzialmente letali. Parliamo ovviamente dei disastri naturali, dato che il Giappone è regolarmente interessato da forti terremoti e tifoni. Secondo gli esperti, la preparazione ad un eventuale disastro durante un grande evento come i Giochi Olimpici dovrebbe essere considerata allo stesso livello di quella predisposta per arginare il più possibile la pandemia. “Per gli organizzatori, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 luglio 2021) Non c’èla pandemia di-19 a preoccupare gli organizzatori delle prossimedi Tokyo. Oltre al coronavirus, infatti, bisognerà fare attenzione ad altre minacce, anch’esse imprevedibili e potenzialmente letali. Parliamo ovviamente dei disastri naturali, dato che il Giappone è regolarmente interessato da forti. Secondo gli esperti, la preparazione ad un eventuale disastro durante un grande evento come i Giochi Olimpici dovrebbe essere considerata allo stesso livello di quella predisposta per arginare il più possibile la pandemia. “Per gli organizzatori, ...

