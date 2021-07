Non dire gatto finchè non ce l’hai nel sacco: il tifoso inglese troppo sicuro che si era fatto il tatuaggio della coppa (Di lunedì 12 luglio 2021) Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco: se solo quel tifoso inglese avesse ascoltato il suggerimento di Trapattoni, forse oggi sarebbe un po’ meno famoso e un po’ meno ridicolizzato. Ha fatto il giro del mondo in pochissime ore la foto di Lewis Holden, il povero 26enne che in queste ore è diventato idolo dei social per essersi tatuato la coppa degli Europei accompagnata dalla frase “It’s coming home”. Prima di Italia-Inghilterra ovviamente. Ai microfoni di ManchesterEveningNews, aveva spiegato la sua scelta: “Questa cosa non porterà sfortuna – aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonfinché non cenel: se solo quelavesse ascoltato il suggerimento di Trapattoni, forse oggi sarebbe un po’ meno famoso e un po’ meno ridicolizzato. Hail giro del mondo in pochissime ore la foto di Lewis Holden, il povero 26enne che in queste ore è diventato idolo dei social per essersi tatuato ladegli Europei accompagnata dalla frase “It’s coming home”. Prima di Italia-Inghilterra ovviamente. Ai microfoni di ManchesterEveningNews, aveva spiegato la sua scelta: “Questa cosa non porterà sfortuna – aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Non dire Nanni Moretti brilla al Festival di Cannes: undici minuti di applausi per 'Tre Piani' Dopo aver concluso le riprese e prima di partecipare al concorso per la Palma d'Oro a Cannes, Moretti aveva già dimostrato di non aver perso la sua verve autoironica e innovativa con un buffo video ...

Inghilterra sconfitta, sui social insulti razzisti. Il principe William: 'Sono disgustato' Sulla stessa lunghezza d'onda il premier Boris Johnson, che twitta: 'La squadra inglese merita gli elogi riservati agli eroi, non le offese razziste sui social media. I responsabili di questa ...

Saman. Il fidanzato spera ancora: ma nell'inchiesta non ci sono indizi per dire che è ancora viva La Repubblica L'immaginazione, spiegata da Oliviero Toscani Con il suo intervento «L'immaginazione», Oliviero Toscani è stato uno dei protagonisti della serata dell' 11 luglio della Milanesiana, festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, presso l'Almo Col ...

