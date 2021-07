“No Leone, no!”. Il figlio dei Ferragnez ‘senza pietà’ col principino George durante Italia-Inghilterra: Fedez lo riprende (Di lunedì 12 luglio 2021) La gioia per l’Italia è campione d’Europa sbarca sui social: in tanti stanno condividendo foto e video degli ultimi istanti di Italia – Inghilterra. La tensione per i rigori, le parate di Donnarumma, l’incontenibile gioia finale. Non potevano mancare le storie su Instagram di Fedez che ha tifato per gli azzurri insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli, in particolare il piccolo Leone. Ovviamente, i Ferragnez hanno seguito la partita con grande attenzione all’aspetto social. Vestiti con i colori del Tricolore, così Chiara Ferragni, Fedez e Leone si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) La gioia per l’è campione d’Europa sbarca sui social: in tanti stanno condividendo foto e video degli ultimi istanti di. La tensione per i rigori, le parate di Donnarumma, l’incontenibile gioia finale. Non potevano mancare le storie su Instagram diche ha tifato per gli azzurri insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli, in particolare il piccolo. Ovviamente, ihanno seguito la partita con grande attenzione all’aspetto social. Vestiti con i colori del Tricolore, così Chiara Ferragni,si ...

