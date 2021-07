“Ninna nanna”, il tuo nuovo singolo di Adam Baster (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho scelto questo singolo come prima uscita dopo il ritorno intanto per le sonorità, molto estive e coinvolgenti” Da venerdì 9 luglio è in rotazione radiofonica “Ninna nanna”, il nuovo singolo di Adam Baster prodotto da Afterouge, già sulle piattaforme digitali dal 25 giugno. Ninna nanna è un brano molto leggero a livello concettuale, tuttavia è il racconto della routine di tutti i giorni in giro per le strade di notte, dove i lampeggianti della polizia continuano sempre a mettere quel pizzico di ansia e paura. Non ho mai avuto problemi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho scelto questocome prima uscita dopo il ritorno intanto per le sonorità, molto estive e coinvolgenti” Da venerdì 9 luglio è in rotazione radiofonica “”, ildiprodotto da Afterouge, già sulle piattaforme digitali dal 25 giugno.è un brano molto leggero a livello concettuale, tuttavia è il racconto della routine di tutti i giorni in giro per le strade di notte, dove i lampeggianti della polizia continuano sempre a mettere quel pizzico di ansia e paura. Non ho mai avuto problemi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ninna nanna Sestu. Domenica cala il sipario sul XVII Festival "Bastoni e Burattini" Si ispira alla celebre ninna nanna "Questo bimbo a chi lo do?" con Le Guarattelle di Enrico Francone - in scena DOMANI (domenica 11 luglio) alle 19 : "un lieto evento in casa Cetrulo: è nato il ...

Chuck Palahniuk: oltre il cinema Fight Club risveglia le ombre di un inconscio assopito, una ninna nanna (per citare un altro romanzo di Chuck Palahniuk) dell'anima in cui i fantasmi di persone - simbolo incarnano perfettamente gli ...

Grimes e la ninna nanna creata con l’intelligenza artificiale Grimes sta già immaginando un mondo senza esseri umani. L’artista di origini canadesi, nata come Claire Elise Boucher, che di recente ha deciso di cambiare il proprio nome all’anagrafe come “C“, simbo ...

