Niger | respinto un attacco jihadista al confine con il Mali | 49 morti

Cinque civili, 4 militari e 40 terroristi sono rimasti uccisi in un attacco di sospetti jihadisti inal confine con il Mali. Il ministero della Difesa ha riferito che 'un centinaio di terroristi a bordo di decine di motociclette pesantemente armate hanno attaccato il villaggio di Tchoma Bangou',......le altre Chiese e comunità ecclesiali " ricorda Anba Moussa " hanno sempre unanimementela ... in Eritrea e Etiopia (ma anche in) come retaggio di costumi tribali precedenti l'inizio ...«La pronta e vigorosa reazione» delle Forze di difesa e sicurezza (Fds) «ha permesso di respingere l'attacco infliggendo pesanti perdite al nemico», secondo il ministero. Sequestrato anche materiale ...Cinque civili, 4 militari e 40 terroristi sono rimasti uccisi in un attacco di sospetti jihadisti in Niger al confine con il Mali. Il ministero della Difesa ha riferito che "un centinaio di terroristi ...