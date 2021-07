Nicola Ventola innamorato della sua Kartika Luyet | l’amore sbocciato dopo Bianca Guaccero

Advertising

_GianLuca_ : Comunque, in Onore alla Nostra Somiglianza, stasera quanti Aeroplanini a la Nicola Ventola - pitbe : Nicola Amoruso, Nicola Ventola, Fabio Cannavaro -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Ventola

Velvet Gossip

Per l'ultima sfida culinaria in occasione di Euro2020,desidera tornare in un paese che conosce molto bene: l'Inghilterra, la terra del mitico fish and chips! Come sempre, gli Chef in Camicia sono pronti per giocare questa partita e ...Mentre nella quarta e ultima puntata interverranno: Christian Vieri, Costanza Caracciolo,, Che Vita da Bomber. Gli ospiti, oltre a parlare degli Europei di calcio e dello sport in ...Dopo l'addio a Bianca Guaccero, Nicola Ventola ha ormai ritrovato da parecchi anni l'amore al fianco di sua moglie, Kartika Luyet.In queste settimane il calciomercato non riguarda solo calciatori e allenatori, ma ad essere coinvolti nei cambi di "casacca" sono anche giornalisti, telecronisti e commentatori. A ...