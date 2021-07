(Di lunedì 12 luglio 2021) A smorzare i rumor che volevanoe TTin, ci ha pensato direttamente WB, che ha smentito le recenti voci Gli ultimi mesi, per quanto concerne il mercato videoludico,stati quasi tutti all’insegna delle acquisizioni di varie compagnie. Come dimenticare l’epocale acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, con annessi tutti i talentuosi studi in forza al gigantesco publisher statunitense; oppure, seppur di portata minore, le recenti mosse di Sony, che hanno portato sotto l’ala del colosso nipponico studi come Housemarque e Nixxes. Ad agitare ...

tuttoteKit : NetherRealm Studio e TT Games non sono in vendita #NetherRealmStudios #TTGames #WBGames #tuttotek - GGalaxyit : Warner Bros. vorrebbe vendere gli studi di Mortal Kombat e Lego, secondo alcuni report, scritto da Haise. NetherRe… -

Ultime Notizie dalla rete : NetherRealm Studio

Studios è nota per la serie Mortal Kombat , ormai arrivata alla sua undicesima ... un nuovo capitolo di Injustice , oppure qualcosa di inedito? TT Games , invece, è lodietro i ...Nelle ultime ore, tramite un post sul suo profilo Twitter,ha annunciato la cessazione del supporto per Mortal Kombat 11 . Parliamo di una notizia ... Come specificato nel tweet, lodi ...Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che NetherRealm Studios e TT Games non sono in vendita, smentendo così i rumor degli ultimi giorni.WB Games smentisce le recenti voci di corridoio su una possibile vendita di NetherRealm e TT Games. Dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery avvenuta qualche mese fa, in molti hanno iniziato a preo ...